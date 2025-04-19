عاجل.. مرموش يُزين تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن تشكيل السيتينز الرسمي لمواجهة نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 19 إبريل الجاري، في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: نيكو أوريلي– نونيس – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – جوندوجان – بيرناردو سيلفا – كيفين دي بروين – سافينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.