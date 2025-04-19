نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة مأساوية لصديق مودريتش في منتخب كرواتيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة نيكولا بوكريفاتش، لاعب منتخب كرواتيا السابق، في حادث سيارة عن عمر يناهز 39 عامًا.

وفقًا لتقارير إعلامية، كان بوكريفاتش عائدًا من حصة تدريبية مع زملائه عندما تعرضوا للحادث في كارلوفاتش، على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الكرواتية زغرب.



وقدم رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ماريجان كوستيتش، تعازيه الحارة لعائلة بوكريفاتش، حيث قال: "كان نيكولا لاعب كرة قدم رائعًا، عاش اللعبة حتى آخر لحظة. أظهر شجاعة لا تصدق في معركته مع المرض".

كان نيكولا خضع في وقت سابق للعلاج من سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين.

وخاض بوكريفاتش 15 مباراة مع المنتخب الكرواتي، وشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2008)، وخلال مسيرته الكروية، لعب مع أندية دينامو زغرب الكرواتي، وموناكو الفرنسي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وفي عام 2015، أنهى بوكريفاتش مشواره الاحترافي بسبب مرضه، لكنه واصل اللعب في مسابقات أخرى مع مجموعة من الأندية.

