نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسيطرة مصرية خالصة.. فوز مصطفى عسل ونوران جوهر ببطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ختام استثنائي يُجسد المستوى الرفيع للمنافسة والتنظيم الاحترافي، اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات. فاز مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، بالمركز الأول في فئة الرجال بعد تغلبه على منافسه علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، بنتيجة أشواط 11-6/ 11-7/ 9-11/ 9-11/ 11-5، بينما فازت نوران جوهر، المصنفة الأولي عالميًا، بالمركز الأول في فئة السيدات للسنة الثالثة على التواليٍ بعد تغلبها على أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، بنتيجة أشواط 9-11/ /11-7/ 11-6/ 11-7.

جاء ذلك وسط أجواء مليئة بالحماس والتشويق والتي استمرت على مدار أسبوع كامل وسط حضور جماهيري كبير، مما يعكس مكانة البطولة المرموقة على الساحة العالمية، في منافسة قوية بين 64 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة على جوائز مالية تصل إلى 400 ألف دولار.

جاءت بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية هذا العام برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وبدعم الراعي الرسمي للبطولة البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، الداعم الرئيسي لرياضة الاسكواش في مصر، وبرعاية كاريير وتوبان الراعي البلاتيني، وBMW كشريك السيارات الرسمي. كما يأتى سي أي كابيتال كراعي فضي وشريك الاتصالات شركة Orange Egypt ولوجيك للاستشارات الشريك الاستشارى وCatering 360 كراعي رسمي لخدمات تقديم الاغذية والمشروبات. واستمرت شركة ievents في تقديم نسخة متميزة، مما يعزز مكانتها الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في مصر.

ومن جانبه هنأ محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، الفائزين متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في البطولات المقبلة.

كما أعرب عن اعتزازه بنجاح استضافة البطولة للعام الثالث عشر على التوالي، مؤكدًا ترسيخ الجونة لقدرتها على تنظيم فعاليات رياضية عالمية. وأضاف: "أهنئ المتوجين على أدائهم المذهل؛ لقد كانت بطولة الجونة الدولية للإسكواش هذا العام حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث شهدت منافسات رفيعة المستوى وأجواء حماسية ومثيرة. نفخر باستضافة الجونة لهذا الحدث المرموق للعام الثالث عشر، ونتطلع لمواصلة هذا النجاح في الأعوام القادمة، متمنين لجميع اللاعبين مزيدًا من التحديات والإنجازات التاريخية."

كما أكد عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents ومؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، على الأثر الكبير لهذه البطولة في تعزيز رياضة الإسكواش عالميًا ومحليًا، قائلًا: "منذ البداية، كان هدفنا تقديم حدث رياضي عالمي يعكس قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الكبرى. واليوم، وبعد 13 عامًا من النجاح، نفخر بأن بطولة الجونة قد أصبحت واحدة من أهم البطولات الدولية التي تجذب أنظار عشاق الإسكواش من جميع أنحاء العالم. نحن في ievents ملتزمون بمواصلة تقديم تجربة استثنائية بكل احترافية، ودعم اللاعبين في رحلتهم نحو التميز. نتطلع بحماس إلى المستقبل، خاصة في ظل الاستعدادات لدخول الإسكواش الأولمبياد 2028."

يُعد إدراج الإسكواش في الألعاب الأولمبية لعام 2028 بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة هذه الرياضة على الساحة العالمية. وفي هذا السياق، تأتي بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA كأحد العوامل الرئيسية التي تساهم في توفير فرص رياضية متميزة للمحترفين على مستوى العالم. فقد أصبحت البطولة، التي تُعد من أبرز الفعاليات الرياضية في عالم الإسكواش، محط اهتمام اللاعبين المتميزين، حيث شهدت على مدار الأعوام الماضية مشاركة عدد كبير من أفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم. إن هذه البطولة لا تقتصر على كونها مجرد حدث رياضي، بل تساهم بشكل كبير في تطوير اللعبة وتعزيز التنافسية، مما يجعلها خطوة هامة نحو زيادة تواجد الإسكواش في الأجندة الرياضية العالمية قبيل الألعاب الأولمبية 2028.

وفي هذا السياق، تبرز الجونة كوجهة مثالية لاستضافة مثل هذه البطولات الدولية الهامة، حيث تعد مدينة الجونة واحدة من أبرز الوجهات السياحية المستدامة في مصر، وتتميز بمقومات طبيعية وبنية تحتية متطورة تعزز السياحة الرياضية، لا سيما الرياضات المائية. تضم المدينة 6 مراكز متخصصة لركوب الأمواج بالطائرات الورقية، و9 مراكز غطس، ونادي إبحار للمراكب الشراعية، مما يجعلها مركزًا رائدًا للأنشطة والفعاليات الرياضية المحلية والدولية.

كما تحتضن الجونة مجموعة متنوعة من المرافق والإمكانات التي تسهم في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية على أعلى مستوى، مدعومة بخيارات إقامة متميزة في 18 فندقًا عالميًا. كل هذه العوامل تسهم في تعزيز مكانة الجونة كوجهة سياحية متكاملة، وتسليط الضوء على جمال مصر الطبيعي وقدرتها على استضافة أهم الأحداث العالمية.