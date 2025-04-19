نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الإسكندرية تستحوذ على المراكز الأولى ببطولة المصارعة للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت جامعة الاسكندرية المراكز الاولى في أغلب الأوزان ببطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا بالنسخة رقم (٥٢) لدورة الشهيد الرفاعي بعد منافسة ساخنة مع كل من معاهد التعليم العالي وجامعة المنوفية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهدت البطولة التي أقيمت تحت رعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية، مشاركة ١٢٩ طالبًا يمثلون ٢٢ جامعة.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** وزن 55 كجم طلبة:

- المركز الأول: طوسون يونس محمد (جامعة الأزهر)

- المركز الثاني: عبد الرحمن عمر محفوظ (جامعة أسيوط)

- المركز الثالث: مؤمن أحمد مصطفى (التعليم العالي)

** وزن 60 كجم طلبة:

- المركز الأول: يوسف محمد أبو شاهين (جامعة المنوفية)

- المركز الثاني: عبد الله محمد أحمد (جامعة برج العرب التكنولوجية)

- المركز الثالث: شعبان صافي عبد الرازق (التعليم العالي)

** وزن 63 كجم طلبة:

- المركز الأول: يوسف محمود السيد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: محمد سيد عبد الرسول (التعليم العالي)

- المركز الثالث: محمد محمد إسماعيل (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث مكرر: عبد الرحمن السيد عبد الرحمن (التعليم العالي)

** وزن 67 كجم طلبة:

- المركز الأول: أدهم ايمن غريب (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: محمد صلاح عوض (جامعة المنوفية)

- المركز الثالث: عبد الحميد ممدوح عبد الحميد (التعليم العالي)

- المركز الثالث مكرر: يحيى اشرف إبراهيم (جامعة المنصورة)

** وزن 72 كجم طلبة:

- المركز الأول: عبد الرحمن أحمد علي (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: عبد العزيز يوسف عبد العزيز (جامعة المنوفية)

- المركز الثالث: محمد حسام علي (جامعة طنطا)

- المركز الثالث مكرر: عبد الله سامح حنفي (جامعة عين شمس)

** وزن 77 كجم طلبة:

- المركز الأول: محمد نصر سالم (جامعة حلوان)

- المركز الثاني: فارس محمد مسعد رشاد (التعليم العالي)

- المركز الثالث: محمد أيمن محمد (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثالث مكرر: عبد الرحمن أحمد مصطفى (برج العرب التكنولوجية)

** وزن 82 كجم طلبة:

- المركز الأول: عمر بدر عبد الله (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثاني: محمد عاطف بخيت (جامعة أسيوط)

- المركز الثالث: محمد سعيد محمد (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث مكرر: عمر عصام السيد (جامعة العلمين)

** وزن 87 كجم طلبة:

- المركز الأول: محمد مصطفى محمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: سعيد محمد سعيد (جامعة مدينة السادات)

- المركز الثالث: محمد صبري عوض (جامعة المنصورة)

- المركز الثالث مكرر: محمد جمال جاب الله (جامعة مدينة السادات)

** وزن 97 كجم طلبة:

- المركز الأول: محمود وليد عبد الفتاح (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: محمد عبد ربه علي أحمد (التعليم العالي)

- المركز الثالث: كريم موسى الدبي (جامعة المنوفية)

- المركز الثالث مكرر: محمد النبي حجازي (جامعة الإسكندرية)

** وزن 130 كجم طلبة:

- المركز الأول: سامي محمد فتحي (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: إبراهيم طارق إبراهيم (التعليم العالي)

- المركز الثالث: عمر رمضان جمعة (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثالث مكرر: هشام ياسر هلال (جامعة فاروس)