كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هايدينهايم في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة هايدينهايم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-25.

بايرن ميونخ يواجه هايدينهايم في البوندسليجا

ويستقبل ملعب فويت، مواجهة هايدينهايم وبايرن ميونخ، ضمن فعاليات الجولة 30 من بطولة البوندسليجا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والخامسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ، كالتالي:

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: ستانشيتش - داير - لايمر - جيريرو.

خط الوسط: بافلوفيتش - كيميتش - جنابري.

خط الهجوم: هاري كين - كومان - أوليز.

ويحتل البافاري صدارة ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 69 نقطة، بينما يأتي هايدينهايم في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.