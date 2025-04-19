نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الرياضة.. الشيخ على بن خليفة يفوز برئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالتزكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز البحرينى على بن محمد آل خليفة برئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالتزكية خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي التى عقدت ظهر اليوم باحد فنادق القاهرة.

كما فازت السيدة بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، بالتزكية أيضًا

وفاز المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعضوية الاتحاد العربي بالتزكية.

وفاز بعضوية الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالتزكية كلا من: خالد عبدالله محمد وعبد المجيد الكيلاني وعلي حيدر خليفة وجهاد عيسى قطيشات.

وشهدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي حضور عدد من الشخصيات العربية، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر في استضافة وتنظيم احداث الجمعية العمومية للاتحاد العربي والتى اقيمت ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة وشهدت حضور جميع أعضاء أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي وعددهم 18 دولة.

وعلى هامش إنعقاد الجمعية العمومية حرص الشيخ على بن محمد آل خليفة على تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهدائه درع الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

كما كرم المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الشيخ على بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة والسيدة بشري حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد للكرة الطائرة وعلى بن غانم الكواري رئيس الاتحاد الآسيوي والقطري للكرة الطائرة وعضو الاتحاد الدولي للعبة

وكرم المهندس ياسر قمر اللواء محمد فرج عضو الاتحاد الاتحاد المصري للكرة الطائرة ومدير العلاقات العامة للاتحاد العربي للكرة الطائرة كما تم تكريم فراس الحلوجي الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة

واهدي الشيخ على بن محمد آل خليفة درع الاتحاد العربي للمنهدس ياسر قمر وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة.