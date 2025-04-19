نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الآن.. شاهد مباراة| الأهلي × صن داونز |في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الآن.. شاهد مباراة| الأهلي × صن داونز |في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع.. شاهد الآن بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز بجودة عالية ودون تقطيع في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025.. تفاصيل القنوات والتشكيل وروابط البث.

قمة منتظرة بين الأهلي وصن داونز بعد قليل (التفاصيل الكاملة)

حيث تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

كما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، جنوب إفريقيا.

بث مباشر عالي الجودة ودون تقطيع لمشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز

الجماهير العربية على موعد مع مشاهدة مجانية للبث المباشر للمباراة بجودة عالية ودون تقطيع، حيث سيتم إرفاق رابط البث المباشر قبل دقائق من بداية اللقاء.

الأهلي ضد صن داونز

صراع تكتيكي بين كولر وكاردوسوفي مواجهة الأهلي و صن داونز اليوم

المباراة ستشهد مواجهة فنية من العيار الثقيل بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، والبرتغالي ميجيل كاردوسو مدرب صن داونز، حيث يسعى كل منهما لقطع نصف الطريق نحو النهائي القاري، والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، قبل خوض غمار مونديال الأندية المقبل.

إقرأ المزيد..الأهلي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة صن داونز..ومارسيل كولر يكشف خطة الانتصار

القنوات الناقلة والتعليق الصوتي لمباراة الأهلي وصن داونز

حيث تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط.

ويتولى علي محمد علي مهمة التعليق الصوتي، ليضفي بصوته الحماسي طابعًا خاصًا على مجريات اللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – رامي ربيعة – مصطفى العش.

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار.

لا تفوتوا لحظة من أحداث القمة الأفريقية المنتظرة بين الأهلي وصن داونز، التي تحمل الكثير من الإثارة والطموح نحو اللقب.

ترقّبوا رابط البث المباشر عبر موقع دوت الخليج وتابعوا تغطيتنا المستمرة لأبرز لحظات المباراة وتحليل الأداء الفني عقب صافرة النهاية.