نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، اشرف داري، رامي ربيعة، مصطفى العش، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا.

خط الهجوم: جراديشار، طاهر محمد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي-أحمد نبيل كوكا.