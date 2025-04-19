نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحدد تشكيل الأهلي ضد صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسوي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد الأهلي ضد صن داونز

يلتقي المارد الأحمر مع ضيفه الجنوب إفريقي، عصر اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025. على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‎خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا.

‎خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - أشرف بن شرقي.

‎الهجوم: جراديشار.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز، لمواجهة الصاعد من لقاء بيراميدز وأورلاندو الجنوب إفريقي، في دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2025.

وتنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

