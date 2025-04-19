نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يفتح الباب أمام رحيل نجمه هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن رحيل محتمل لأحد نجوم فريق ليفربول في الصيف المقبل.

كان ليفربول قد أعلن عن تجديد ثنائي الفريق المدافع الهولندي المخضرم فان دايك، ونجم خط الهجوم الفرعون المصري محمد صلاح لمدة موسمين.

حقق فريق ليفربول انتصار ثمين على ويستهام يونايتد في الجولة ال٣٢ من الدوري الإنجليزي، وضعته بالقرب من التتويج باللقب، حيث يحتاج ٦ نقاط فقط.

من سيرحل عن ليفربول؟

قال فابريزيو رومانو أن الاندية ستبدا قريبا بالتواصل مع ليفربول من اجل التعاقد مع داروين نونيز.

يلتقي فريق ليفربول مع ليستر سيتي يوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٥، ضمن منافسات الجولة ال٣٣ من الدوري الإنجليزي، حيث اذ فاز وخسر ارسنال امام إبسويتش تاون الإنجليزي، يتوج رسميًا باللقب العشرين.

