تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه سيلتا فيجو، اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025 على ملعب "لويس كومباني" ضمن منافسات الجولة الـ32 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: جيرارد مارتين، إنييجو مارتينيز، ب أو كوبارسي، جول كوندي.

الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز

الهجوم: رافينيا، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

ويعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70نقطة، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

