نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يرد على مطالب إقالته من تدريب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على مطالب إقالته من قيادة الفريق الملكي بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا بالخسارة على يد آرسنال.

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بالجولة 32 من الدوري الإسباني: “حدثتُ مع اللاعبين والنادي. جميعنا متفقون على مواصلة النضال للفوز بالألقاب المتبقية. جميعنا نشعر بالأسى لرحيلنا عن أهم بطولة، لكن هذه الأمور واردة في كرة القدم. لا يمكنك الفوز دائمًا. لا مجال للمواجهة مع النادي. نحن دائمًا في نفس الموقف. أي شخص يتحدث عن مواجهة بيني وبين الرئيس أو النادي لا يقول الحقيقة. يُظهر الرئيس لي في هذه اللحظات عاطفة أكبر مما كان عليه عندما فزنا. لكن كل شيء في هذا العالم موضع شك”.

وأضاف: “أكثر ما يحزنني أن يُثار الشك حول نادٍ فاز بكل هذه الألقاب، سأتحدث مع النادي بنهاية الموسم”.

وأكمل: "دوري ابطال اوروبا هو بلا شك البطولة الأهم، ليس فقط لريال مدريد، بل لجميع الأندية. كل شيء آخر مهم أيضًا، بما في ذلك نهائي كأس الملك، والسعي للفوز بالدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية".

وحول مواجهة أتلتيك بلباو، قال: "ستكون مباراة حماسية، فقد لعب الفريقان مبارياتهما خلال الأسبوع. تهانينا لأتلتيك بلباو على تأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، فهو يقترب من الوصول إلى النهائي في سان ماميس. ستكون مباراة حماسية".