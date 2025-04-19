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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي × صن داونز Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × صن داونز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا.. يترقّب عشاق كرة القدم في مصر والقارة السمراء مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين النادي الأهلي المصري ونظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت 19 أبريل 2025، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا.

تأتي هذه المباراة وسط أجواء من التحدي والندية بين الفريقين، خصوصًا في ظل التاريخ الطويل الذي جمعهما في البطولة القارية ويزداد حماس الجماهير لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يُعد من أقوى مواجهات النسخة الحالية من البطولة، لما يمتلكه الفريقان من أسماء قوية وخبرة قارية كبيرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وصن داونز من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 19 أبريل 2025

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تُقام مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهي الساعة ذاتها التي يترقب عندها عشاق القلعة الحمراء صافرة الحكم إيذانًا بانطلاق واحدة من أقوى مواجهات النسخة الحالية من دوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تحظى مباراة الأهلي وصن داونز باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، إذ تُنقل المواجهة بشكل حصري عبر قنوات مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية، المالكة الحصرية لحقوق بث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وسيتم بث اللقاء تحديدًا على قناة beIN Sports HD 6، التي تتيح للمشاهدين في الوطن العربي متابعة المباراة بجودة عالية وتحليل شامل لما يدور داخل المستطيل الأخضر، سواء قبل أو بعد صافرة الحكم. ويُنتظر أن يحظى اللقاء بنسبة مشاهدة مرتفعة في ظل شغف الجماهير بمتابعة مشوار الأهلي في البطولة القارية.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز

أسندت شبكة "بي إن سبورتس" مهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة الأهلي وصن داونز للمعلق المصري الشهير علي محمد علي، أحد أبرز الأصوات في الساحة الرياضية العربية، وصاحب البصمة المميزة في تغطية المباريات الكبرى. ويتميّز علي محمد علي بأسلوبه التحليلي الهادئ وصوته الذي ارتبط في أذهان المشجعين بالعديد من لحظات التألق في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية.

طاقم التحكيم المعين للمباراة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء:

حكم الساحة: عمر قرطان (الصومال)

مساعد أول: جيلبرت شيريوت (كينيا)

مساعد ثاني: ستيفان أونيانجو (كينيا)

حكم رابع: بيتر كامامو

حكم فيديو (VAR): بير أتشو (الجابون)

مساعد VAR: دانيال لاريا (غانا)

مشوار الأهلي في البطولة

تخطى جورماهيا الكيني (6-0) في دور الـ32

الفوز على إستاد أبيدجان (4-2)

التعادل مع أورلاندو بيراتس (0-0)

الفوز على شباب بلوزداد (6-1)، والخسارة إيابًا (1-0)

الفوز على إستاد أبيدجان مجددًا (3-1)

الخسارة من أورلاندو بيراتس (2-1)

الفوز على الهلال السوداني ذهابًا وإيابًا (1-0)

مشوار صن داونز في البطولة

الفوز على مبابان سوالوز ذهابًا وإيابًا (4-0)

التعادل مع مانيما انيون (0-0)

التعادل مع الجيش الملكي المغربي (1-1)

الفوز على الرجاء المغربي (1-0)، والخسارة إيابًا بنفس النتيجة

الفوز على مانيما انيون (2-1)

التعادل مع الجيش الملكي مجددًا (1-1)

تجاوز الترجي التونسي في ربع النهائي (1-0، 0-0)

المواجهات التاريخية بين الأهلي وصن داونز

تُعد مباراة الأهلي وصن داونز واحدة من أبرز الصدامات في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، لما تحمله من ندية وتاريخ طويل بين الفريقين. وقد التقى الفريقان من قبل في 16 مباراة بمختلف المسابقات القارية، حقق خلالها النادي الأهلي 5 انتصارات، مقابل 5 انتصارات لصن داونز أيضًا، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات، ما يعكس مدى التكافؤ في تاريخ المواجهات.

وسجل لاعبو الأهلي في شباك صن داونز 19 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 20 هدفًا من الفريق الجنوب أفريقي. ويُعتبر هذا التوازن رقميًا دليلًا على تقارب المستوى بين الطرفين، رغم أن الأهلي يبقى الأكثر تتويجًا بالبطولات.

القيمة السوقية للفريقين

رغم تفوق الأهلي التاريخي على مستوى البطولات، إلا أن فريق صن داونز يتفوق من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة الفريق الجنوب أفريقي في السوق الكروية العالمية نحو 35.48 مليون يورو، في حين تصل قيمة لاعبي الأهلي إلى 33.90 مليون يورو، وفق أحدث تقديرات.

ويرجع هذا الفارق الطفيف إلى استثمارات صن داونز في لاعبين شباب من أمريكا اللاتينية وجنوب القارة الأفريقية، بينما يعتمد الأهلي على لاعبين دوليين من مصر وعدد محدود من الأجانب، مع استقرار فني تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

أرقام كولر وكاردوزو في المواجهات المباشرة

من الناحية الفنية، يُعد اللقاء اختبارًا خاصًا للمدربين. مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سبق له مواجهة صن داونز في 4 مباريات، لم يحقق فيها أي فوز، حيث خسر في مباراتين، وتعادل في اثنتين. على الجانب الآخر، فإن مدرب صن داونز ميخيل كاردوزو أيضًا لم يعرف طعم الفوز على الأهلي، حيث واجهه في لقاءين فقط، تعادل في مباراة وخسر الأخرى.



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