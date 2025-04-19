نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوزمين مدربًا جديدًا لـ منتخب الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، السبت، التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو لتدريب المنتخب الوطني الأول لمدة عامين.

وتنتظر المنتخب الإماراتي مواجهتان حاسمتان في تصفيات كأس العالم 2026، إذ يلتقي كلا من منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 13 نقطة، خلف منتخب أوزبكستان 17 نقطة، ومنتخب إيران المتصدر 20 نقطة.

وسبق للمدرب كوزمين، أن قاد العديد من الأندية الإماراتية وآخرها الشارقة، الذي تأهل معه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك كلا من العين وشباب الأهلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".