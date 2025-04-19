نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إيفرتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

ينزل الفريق السماوي ضيفا مرحبا على إيفرتون، اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025 على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

شكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون



‎حراسة المرمى: أورتيجا.

‎خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

‎خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

‎خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، سافيو، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: عمر مرموش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، في حين يتواجد إيفرتون في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

