نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تنظم البطولتين العربية الأفريقية لكرة السرعة ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتضن المدينة الباسلة بورسعيد البطولة العربية الأفريقية لكرة السرعة للكبار والناشئين من فترة 24 إلى 30 ابريل الجارى وذلك فى الصاله المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء / محافظ بورسعيد وحيث اتم الأتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب / احمد الخطيب بالتعاون مع الأتحاد العربى والأفريقي برئاسة المستشار / عمرو حسين كافة الاستعدادات النهائية لتلك البطولات حتي تخرج بالشكل اللائق والمظهر المشرف لمصر بصفة عامة وللاتحاد المصري لكرة السرعة بصفة خاصة وتقام هذة البطولات بمشاركة أكثر من 15 دولة بين عربى وافريقي وهم: مصر والعراق والمغرب وتونس ولبنان وجزر القمر وليبيا وتنزانيا والامارات والجزائر واليمن وموريتانيا وجنوب السودان والسودان وفلسطين وغانا والكاميرون والسودان وتشاد.

وتعتبر هذه هى البطولة العربية العاشرة والبطولة الأفريقية السابعه للكبار والناشئيس وذلك بمشاركة 180 لاعب ولاعبة كما تشارك مصر بمنتخب قوى بقيادة المدير الفنى للمنتخبات الكابتن/ على جمعة المدير الفنى للمنتخبات والذى حقق انجازات كبيرة للمنتخب فى المحافل الدولية المختلفة.

من جانبه وجه النائب /أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة الشكر للدكتور/ أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل للوزارة للإتحاد لإقامة مثل هذه البطولات الدولية والقارية التى ترفع إسم مصر عاليًا وخاصة وان مصر هى من تحتضن البطولة مؤكدًا ان الاتحاد العربى والأفريقي برئاسة المستشار /عمرو حسين لم يبخل بأى مجهود لانجاح هذة البطولة.

وأضاف الخطيب أن منتخب مصر يملك العديد من الأبطال القادرين على حصد اى لقب مؤكدا أن مصر هى الرائدة فى هذه اللعبه.

كما أشاد المستشار/ عمرو حسين رئيس الأتحادين العربى والأفريقي بالدور الكبير الذى يقوم به الأتحاد المصرى برئاسة النائب /احمد الخطيب مؤكدًا ان اختيار مدينة بورسعيد موفق جدًا وذلك لجاهزيتها تمامًا لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية أو الدولية، مشيرا أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين من داخل مصر وخارجها.