نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة الجونة الدولية للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز لاعبا نادي بالم هيلز الرياضي، مصطفى عسل، ونوران جوهر، ببطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش 2025، لتعزز "بالم هيلز" ريادتها للعبة الإسكواش محليًا ودوليًا، بفضل جهود الإدارة في استقطاب أفضل المواهب، ودعم تطوير مستواها للفوز بكبرى البطولات والوصول لصدارة التصنيف العالمي، كما تحرص "بالم هيلز" على دعم صدارة مصر للعبة الإسكواش، للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق ميداليات ذهبية.

واستطاعت لاعبة بالم هيلز نوران جوهر-المصنفة الأولى عالميًا- الحفاظ على لقب بطولة الجونة للإسكواش للعام الثالث على التوالي، بعد تغلبها في المباراة النهائية على منافستها أمينة عرفي- المصنفة الخامسة عالميًا- بنتيجة 4-1 بواقع أشواط 3-1، 9-11، 11-7، 11-6، 11-7.

وفي منافسات الرجال، نجح لاعب بالم هيلز وبطل العالم، مصطفى عسل، في الفوز على المصنف الثاني عالميًا، علي فرج، بنتيجة 3-2 بواقع أشواط 3-2، 6-11، 7-11، 11-9، 11-9، 11-5، ليعزز "عسل" صدارة التصنيف العالمي للاعبين.

تتبنى شركة بالم هيلز، استراتيجية لدعم نمو الاستثمار الرياضي في مصر عبر إنشاء كبرى الأندية لاكتشاف المواهب في مختلف الألعاب وتطوير مستواها ليصبحوا أبطال عالميين يمثلوا مصر في المحافل الدولية، خاصة أن نادي بالم هيلز يضم المصنفَيْن الأول عالميًا في فئتي الرجال والسيدات، مصطفى عسل ونوران جوهر.

ومنذ انضمام مصطفى عسل، ونوران جوهر، لنادي بالم هيلز، حقق اللاعبان بطولات دولية كبرى، كما نجحا في الوصول لصدارة التصنيف العالمي للاعبين.