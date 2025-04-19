مصر تحصد 15 ميدالية في البطولة الإفريقية للمواي تاي بليبيا

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أحمد جودة - القاهرة -

حصد المنتخب المصري للمواي تاي على 15 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الإفريقية للمواي تاي التي أقيمت في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من 15-19 أبريل الجاري.

فاز المنتخب المصري بـ 4 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب فهد سامي في وزن 60 كجم، ⁠ذكرى صلاح في وزن 54 كجم، ⁠فارس علي في وزن 91+ كجم، ⁠نبيلة علاء الدين في وزن 75+ كجم.

حصد الميداليات الفضية والمركز الثاني كل من ⁠زكريا وليد في منافسات وزن 86 كجم، أنس عصام في وزن 57 كجم، ⁠مي خالد في وزن 75 كجم، ⁠ رانيا الزاملي في وزن 67 كجم، ⁠سيف الله خالد في وزن 67 كجم، محمد مصطفى في وزن 91+ كجم، ⁠بدر أسامة في منافسات وزن 48 كجم.

فاز بالميداليات البرونزية والمركز الثالث 4 لاعبين وهم ⁠عبدالله صبري في منافسات وزن 63.5 كجم، ⁠رضا حسني في وزن 71 كجم، أحمد سامح في وزن 54 كجم، ⁠منة الله عصام في وزن 60 كجم.

قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن لاعبي المنتخب نجحوا في اعتلاء منصات التتويج وسماع النشيد الوطني خلال التتويج بالميداليات الذهبية، مشيدا بأداهم خلال منافسات البطولة الإفريقية التي كانت تتسم بالقوة والمهارة بين اللاعبين المشاركين واستطاع الفراعنة حصد 15 ميدالية متنوعة.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تذليله أي عقبات تواجه الاتحاد فضلا عن دعمه الدائم الذي جعل الاتحاد يحقق انتشارا كبيرا وانتصارات كبيرة في مختلف البطولات التي يشارك فيها سواء العرية أو القارية والدولية.

يترأس البعثة المصرية محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم محمود زينهم، الجهاز الفني محمود عبد الحميد، أيمن الحمصاني، وليد زكريا، وائل فهر.

ضمت قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركات في إفريقيا للمواي تاي، فهد سامي، زكريا وليد، فارس قورة، ذكرى صلاح، أنس عصام، بدر أسامة، سيف الله خالد، أحمد سامح، عبد الله صبري، رانيا عادل، منه الله عصام، رضا حسني.می خالد، نبيلة علاء الدين، محمد مصطفى.

