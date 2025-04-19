نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف س على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره اورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي اليوم السبت الموافق 19 ابريل بستاد سوكر سيتي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. تشكيل بيراميدز المتوقع ضد أورلاندو حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر، مرعي، كريم حافظ، محمد الشيبي. خط الوسط: مهند لاشين، أحمد توفيق، محمد حمدي. خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، وليد الكرتي. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز واورلاندو

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