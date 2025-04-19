نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوكوهاما يطرد مدربه قبل مواجهة النصر في نخبة آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقال فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني مدربه الإنجليزي ستيف هولاند والمساعد السابق لغاريث ساوثغيت في منتخب إنجلترا حسبما أعلن النادي يوم الجمعة، بعد أقل من 3 أشهر من توليه منصب المدير الفني.

وقاد الذراع اليمنى السابق للمدرب لساوثغيت، والذي ساعد في وصول إنجلترا إلى نهائيين في بطولة أوروبا ونصف نهائي كأس العالم، يوكوهاما إلى فوز واحد فقط في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وتمت إقالة المدرب البالغ من العمر 54 عامًا قبل أسبوع واحد فقط من مواجهة يوكوهاما مع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال النادي في بيان له: أعلن نادي يوكوهاما إف مارينوس اليوم أن النادي قرر الانفصال عن ستيف هولاند، الذي تم تعيينه مديرًا فنيًا في بداية موسم 2025. سيعمل المدرب باتريك كيسنوربو كمدير فني مؤقت في الوقت الحالي.

وأقال يوكوهاما أيضًا مهاجم ليدز وليفربول السابق هاري كيويل العام الماضي خلال موسمه الأول كمدير فني للنادي.

ويوكوهاما هو جزء من مجموعة سيتي لكرة القدم وكان يقوده أنجي بوستيكوغلو، الذي يعمل الآن في توتنهام، من 2018 إلى 2021.

وكان منصب هولاند في يوكوهاما هو أول وظيفة له كمدير فني منذ قيادة كرو ألكسندرا بين عامي 2007 و2008، لديه خبرة واسعة كمساعد وعمل في تشيلسي لمدة ثماني سنوات.

عانى هولاند من بداية كارثية في اليابان، حيث فاز يوكوهاما في مباراة واحدة وخسر خمس مباريات وتعادل في خمس مباريات حتى الآن في الدوري الياباني ويحتل الفريق حاليًا المركز الـ18 في دوري الدرجة الأولى المكون من 20 فريقًا.

وحقق الفريق نجاحًا أكبر في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث فاز على شانغهاي بورت الصيني في دور الـ16 ليضرب موعدًا في ربع النهائي مع النصر الذي يقوده لاعبه رونالدو.