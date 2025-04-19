نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الألمانية مباريات الدوري الألماني من أجل متابعة نجومه البارزين ضمن البطولات الخمس الأوروبية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.

يحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 69 نقطة وجاء باير ليفركوزن في المركز الثاني برصيد 63 نقطة وجاء آينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 51 نقطة ويحتل لايبزيج في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

فجر باير ليفركوزن مفاجأة في الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري الألماني الذي احتل صدارته برصيد 90 نقطة بينما جاء شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بينما احتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

يوجد العديد من القنوات العربية الذي لديها حقوق إذاعة البث المباشر لجميع مباريات الدوري الالماني ويتابعها قاعدة جماهيرية ضخمة، ومن هذه القنوات قناة ليبيا الرياضية المفتوحة حيث أنها أعلنت نقلها لمباريات البوندزليجا وتردد كالتالي:

التردد 11766

استقطاب افقي

قمر صناعي نايل سات

معدل ترميز 27500

كما يوجد أيضًا قناة السعودية الرياضية المفتوحة الاي تقوم بنقل مباريات الدوري الالماني وتردد كالتالي:

التردد 12149

القمر الصناعي نايل سات

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح 6/5

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الثلاثين من البوندزليجا الألمانية...

- فيردر بريمن وبوخوم الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت مصر

- فرايبورج وهوفنهايم الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ماينز وفولفسبورج الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت مصر

- هايدنهايم وبايرن ميونخ الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت مصر

- لايبزيج وهولشتاين كيل الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت مصر

- يونيون برلين وشتوتجارت الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر