نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوبر كمبيوتر يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الكمبيوتر الخارق يوم الجمعة وتوقع بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بعد الانتهاء من مباريات إياب ربع نهائي المسابقة يوم الأربعاء الماضي.

وكان "سوبر كومبيوتر" الخاص بشركة أوبتا المتخصصة بالأرقام والإحصاءات الرياضية توقع فوز أرسنال بالبطولة بعد الانتهاء من مباريات الذهاب بهزيمته لريال مدريدفي لندن 3-0 ليعود مجددا ويؤكد فوز النادي الإنجليزي بالمسابقة.

وأظهر الكمبيوتر نسب فوز الأندية الأربع المتبقية في المسابقة إذ توقع فوز أرسنال بالمسابقة بنسبة 28.7% فيما احتسب 25.5% لإنتر ميلان و24% لباريس سان جيرمان و21.8% لبرشلونة.

وكان الكمبيوتر الخارق توقع المتأهلين إلى نصف النهائي بشكل صحيح قبل انطلاق الدور السابق.

ويعمل الكمبيوتر عبر تقدير احتمالية نتيجة كل مباراة (الفوز أو التعادل أو الخسارة) باستخدام احتمالات تصنيفات أوبتا Power Rankings.

وتعتمد الاحتمالات والتصنيفات على الأداء التاريخي والأداء الأخير للفريق وتتم محاكاة المسابقة بأكملها 10 آلاف مرة لإنتاج توقع نهائي لكل فريق.