أحمد الشناوي يعلق على مواجهة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد الشناوي حارس فريق نادي بيراميدز إن لاعبي الفريق في حالة تركيز شديد قبل مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشددا على أن الكل يعلم مدى أهمية وصعوبة المرحلة التي وصل إليها الفريق في مشواره بالبطولة القارية، بعد مجهود كبير مبذول طوال موسم شاق في مختلف البطولات التي شارك فيها بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف الشناوي أن لاعبي بيراميدز أصحاب خبرات ويسعون لتقديم مباراة قوية تلعب على شوطين في جنوب إفريقيا ثم القاهرة، والهدف هو حسم بطاقة التأهل للنهائي، وحاليا التركيز منصب على دوري الأبطال والهدف واضح وهو الفوز باللقب.

الشناوي أضاف أن بيراميدز في مرحلة ممتازة خلال الموسم حبث ينافس على لقبي الدوري وكأس مصر، والآن نحن في نصف نهائي البطولة القارية الأكبر واللاعبون تعاهدوا على التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو في جوهانسبرج ثم حسم التأهل في القاهرة، موضحا أن اللاعبين جميعا رجال ويتحملون المسئولية وأصحاب خبرات والكل متفائل بشدة.

