نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي الكرة الفرنسية مواعيد مباريات الدوري الفرنسي من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري بعد احتلاله صدارة جدول الدوري برصيد 74 نقطة بينما جاء موناكو في المركز الثاني برصيد 53 نقطة ويحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

تمكن باريس سان جيرمان من الفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 76 نقطة بينما جاء موناكو في المركز الثاني برصيد 67 نقطة في حين احتل ستاد بريست المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الفرنسي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي...

- باريس سان جيرمان ولوهافر الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- موناكو وستراسبورج الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- مارسيليا ومونبيليه الساعة 9 مساء بتوقيت مصر