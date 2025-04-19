نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإفريقية وبالتحديد المصرية بكل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت الموافق 19 ابريل بستاد سوكر سيتي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وصن داونز عصر اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والساعة 4:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: مصطفى العش، رامي ربيعة، محمد هاني، اشرف داري.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بن شرقي، حسين الشحات، وسام أبوعلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.