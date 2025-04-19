تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل السيتينز لمواجهة نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 19 إبريل الجاري، في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: نيكو أوريلي– خوسانوف – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – جوندوجان – دوكو – كيفين دي بروين – سافينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش.