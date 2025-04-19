نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق روما نظيره هيلاس فيرونا في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-25.

روما يواجه هيلاس فيرونا في الكالتشيو

ويحتضن ملعب تورينو الأولمبي، مواجهة روما وهيلاس فيرونا، ضمن فعاليات الجولة 33 من بطولة الكالتشيو الإيطالية.

ويحتل الذئاب المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإيطالي لموسم 25/2024 برصيد 54 نقطة، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

ويدير اللقاء تحكميًا الحكم الإيطالي لوكا بايريتو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب.

موعد مواجهة روما وهيلاس فيرونا في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة روما وهيلاس فيرونا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium1.