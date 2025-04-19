نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مواجهة قوية أمام نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 19 إبريل الجاري، في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوان الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصوت المعلق أحمد البلوشي.