موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-25.

برشلونة يواجه سيلتا فيجو في الليجا

ويستقبل ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو، ضمن فعاليات الجولة 32 من بطولة الليجا الإسبانية.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسم 25/2024 برصيد 70 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

موعد مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والربع بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.