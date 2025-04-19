نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 19 إبريل الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت 19 أبريل 2025 وذلك على ملعب فيلا بارك، معقل أستون فيلا.

وستنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1.