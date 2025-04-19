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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة صن داونز.. ومارسيل كولر يكشف خطة الانتصار.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2025، والقنوات الناقلة، وتحليل خطة مارسيل كولر لموقعة بريتوريا في نصف النهائي السويسري.

كولر يحذر لاعبيه من اندفاع بطل جنوب إفريقيا ويجهز مفاجآت هجومية في لقاء اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأخيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تُقام في الثالثة عصر السبت 19 أبريل 2025 على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا حاسمًا مع لاعبيه مساء اليوم الجمعة، لشرح خطة اللعب وتحديد أدوار كل لاعب، مع التركيز على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الجنوب أفريقي، تمهيدًا لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة يوم الجمعة 25 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

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تعليمات صارمة من كولر.. سرعة الهجمة واستغلال المرتدات

أكد كولر خلال المران أهمية التحرك السريع للأمام واستغلال المساحات خلف دفاع صن داونز، محذرًا من اندفاع لاعبيه الهجومي، مما يمنح الأهلي فرصة لتشكيل هجمات مرتدة مباغتة.

كما شدد المدير الفني على ضرورة استغلال الفرص القليلة المتاحة، مؤكدًا أن الحسم أمام المرمى سيكون مفتاح التأهل للنهائي.

وطالب كولر أيضًا المهاجمين بمساندة الأظهرة في الحالة الدفاعية، لمواجهة الضغط المتوقع من أصحاب الأرض، موصيًا بالالتزام التكتيكي واللعب بتركيز تام على مدار الـ90 دقيقة.

الأهلي

طاقم تحكيم صومالي لمباراة الذهاب.. والموريتاني دحان للقاء الإياب

حيث أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة الذهاب إلى الحكم الصومالي عمر قرطان، يعاونه طاقم من كينيا، فيما تم اختيار الموريتاني دحان بيدا لمباراة الإياب بالقاهرة، ويعاونه طاقم من كوت ديفوار وتوجو.

القنوات الناقلة.. "بي إن سبورتس" تنقل المواجهة المرتقبة

كما تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الأهلي وصن داونز بشكل حصري باعتبارها صاحبة الحقوق الرسمية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة حاسمة في طريق الأهلي نحو اللقب

يسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، للعودة من جنوب إفريقيا بنتيجة إيجابية، تعزز حظوظه في الوصول للنهائي القاري، واستعادة اللقب الغالي.