موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره لاس بالماس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-25.

أتلتيكو مدريد يحل ضيفًا على لاس بالماس في الليجا

ويستقبل ملعب جران كناريا، مواجهة لاس بالماس والروخي بلانكوس، ضمن فعاليات الجولة 32 من بطولة الليجا الإسبانية.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسم 25/2024 برصيد 63 نقطة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة.

موعد مواجهة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس في الليجا

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.