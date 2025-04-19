نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيراميدز: نعرف جيدًا كيفية التعامل مع مباراة أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز إن المباراة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون صعبة، ولكن اللاعبون يعلمون جيدا كيف سيتعاملون معها، وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء الأول، وعدم التسرع، خاصة وأن هناك مباراة إياب بعد أسبوع في القاهرة في ملعبنا لحسم التأهل للمباراة النهائية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف مصطفى فتحي، بأن فريق بيراميدز واللاعبين في قمة تركيزهم في ظل مرحلة رائعة وصل إليها الفريق متصدر بجدول الدوري ويسير بخطى جيدة نحو اللقب، وكذلك التواجد في نهائي كأس مصر، وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال أمر رائع ولا بد ألا يؤثر اللعب في أكثر من بطولة على تركيز اللاعبين، والكل حاليا لا يفكر سوى في دوري الأبطال وضرورة عبور أورلاندو نحو النهائي القاري.

شدد نجم بيراميدز، على أن لاعبي بيراميدز رجال بمعنى الكلمة، وسواء المصريين أو المحترفين يمتلكون خبرة اللعب في الأدوار النهائية بالبطولات الكبرى، ولديهم ثقة كبيرة وطموح لمواصلة الموسم الرائع حتى التتويج بالبطولات.