نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأسبوع.. ثلاثي المربع الذهبي خارج كأس العاصمة والحزن يقتحم أروقة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل جماهير الكرة المصرية والعالمية، أسبوع رياضي جديد يحمل في جعبته مباريات هامة ومنافسات قوية خاصة مع اقتراب الموسم من اللحظات الحاسمة.

وشهد الأسبوع الماضي أحداث مثيرة ومهمة وعلى رأسها عودة الدوري المصري وغرامة لنادي بيراميدز في إفريقيا ووداع ثلاثي المربع الذهبي بطولة كأس العاصمة.

ولكن مع بداية أسبوع جديد نستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز الأحداث في الكرة المصرية أو العالمية.

1- الأهلي وبيراميدز منافسة مستمرة

افتتح الأسبوع الماضي بمباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري والذي شهد تعادل مثير على ملعب الدفاع الجوي، لتستمر منافسة مجموعة البحث عن اللقب حتى الرمق الاخير.

2- بيسيرو يجد طريق الانتصارات

وجد البرتغالي ضالته مع الزمالك فاستطاع تحقيق الفوز بثنائية على حرس الحدود في الدوري وعلى سموحة قي كأس العاصمة ويسعد جماهيره بعد غياب عن الانتصارات.

3- المربع الذهبي خارج الكونفيدرالية

كأس العاصمة للمرة الرابعة غاب عنه أندية المربع الذهبي، فالأهلي كان أول المودعين، وتلاه الزمالك والذي فشل في تحقيق انتصار كاف على سموحة، بينما أطاح الإسماعيلي ببيراميدز وغاب المصري والمحلة عن البطولة ليكون الإسماعيلي الفريق الجماهيري وحيد.

4- وفاة أبطال الزمالك بعد صراع مع المرض

فقد الزمالك البطلين إبراهيم شيكا والذي توفى السبت الماضي، بينما توفى سعد محمد بعد صراع المرض للمرة الثانية بعد صراع مع السرطان، ليعم الحزن بين جماهير الزمالك والجدل حول تغاضي المسؤولين عن رعايتهم.