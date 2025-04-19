نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية عن مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي والتي يتنافس فيها العديد من الأندي من أجل التتويج باللقب الأعرق على مستوى القارة السمراء.

نجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي الذي فاز عليه بهدف نظيف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

يتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة التشامبيونز ليج في الموسم الحالي.

شارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي 58 فريق، منهم 52 فريق بدايتهم من الدور التمهيدي وهو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.

أما باقي الأندية فبدأت من الدور التمهيدي الثاني وهي الأندية الأفضل نتائج في البطولة المواسم السابقة.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 نادي، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقان فقط وتعود مباريات خروج المغلوب من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الدور قبل الماضي في دوري أبطال إفريقيا...

- صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وبيراميدز الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

