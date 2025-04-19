نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي وذلك من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي تحديدا النجوم العالمين أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 96 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 82 نقطة في حين احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 65 نقطة.



يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة ويليه الهلال في المركز الثاني برصيد 61 نقطة وجاء النصر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي:

- العروبة والرائد الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- التعاون والوحدة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

