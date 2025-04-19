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أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار "الأمل الأخير" يخرج بايرن ميونخ المتصدر لملاقاة مضيفه هايدنهايم غدا السبت في المرحلة الثلاثين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) على أمل الاقتراب خطوة جديدة من اللقب المحلي بعد الخروج من كافة البطولات الأخرى.

بايرن ميونخ يرفع شعار "الأمل الأخير" أمام هايدنهايم بالبوندسليجا

وودع النادي البافاري دوري أبطال أوروبا قبل أيام على يد إنتر ميلان الإيطالي من دور الثمانية كما خرج مبكرا من كأس ألمانيا، ليبقى لقب البوندسليجا هو الأمل الأخير لإنقاذ موسمه من الفشل وتفادي تكرار إخفاق 2012 حينما خرج الفريق خالي الوفاض.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 69 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه وحامل اللقب باير ليفركوزن مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

ويحتاج المارد البافاري إلى ثلاثة انتصارات من آخر خمس جولات لكي يمنح هدافه الإنجليزي الدولي هاري كين أول لقب بطولة كبرى في مسيرته، بالنظر إلى فارق الأهداف الكبير الذي يتفوق به على ليفركوزن.

وسجل بايرن 21 انتصارا مقابل ستة تعادلات وهزيمتين وأحرز 83 هدفا مقابل 29 هدفا سكنت شباكه، أي أنه يمتلك أقوى خط هجوم وخط دفاع.

وفشل بايرن في تذوق طعم النصر في آخر ثلاث مباريات بخسارته على ملعبه أمام إنتر ميلان 1 /2 ثم تعادله 2 /2 في مباراة الإياب بجانب التعادل 2 /2 مع بوروسيا دورتموند في البوندسليجا.

ويسعى بايرن لتفادي ما حدث معه على ملعب هايدنهايم قبل 12 شهرا حينما فرط في تقدمه بهدفين وخسر بثلاثية موجعة.

لكن هذه المواجهة لن تكون نزهة لبايرن ميونخ في ضوء الوضع الصعب الذي يعيشه هايدنهايم، حيث يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 22 نقطة.

ويفتقد البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن لجهود العديد من اللاعبين المؤثرين بداعي الإصابة، مما يعطي أهمية إضافية لأمثال توماس مولر وكيم مين جاي ورافييل جوريرو وإيريك داير.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لبوروسيا دورتموند الذي يواجه مهمة صعبة في تأمين مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد خروجه من دور الثمانية للبطولة القارية على يد برشلونة الإسباني.

ويحتل دورتموند المركز الثامن برصيد 42 نقطة بفارق ست نقاط عن المربع الذهبي، قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز السابع بعد غد الأحد.

ويعول الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب دورتموند كثيرا على هدافه الغيني سيرهو جيراسي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك برشلونة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة إيمري تشان قائد دورتموند بعد استبعاده مباشرة قبل مواجهة برشلونة، لعدم جاهزيته.

ويستهدف ليفركوزن مواصلة مطاردة بايرن على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من الموسم، عبر الفوز على مضيفه سانت باولي يوم الأحد.

وتعثر ليفركوزن في الجولة الماضية بتعادله سلبيا مع ضيفه يونيون برلين، ويتطلع الآن للعودة إلى دائرة الانتصارات على حساب سانت باولي صاحب المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

واستعاد ليفركوزن جهود نجمه الشاب فلوريان فيرتز أمام يونيون برلين بعد شهر من الغياب بداعي الإصابة، وقد يشارك منذ البداية أمام سانت باولي.

ويتشبث لايبزج بالمركز الرابع والتأهل الأوروبي حينما يلاقي غدا ضيفه هولشتاين كيل صاحب المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

ويستهدف لايبزج تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على هوفنهايم 3 /1 وفولفسبورج 3 /2.

ويحتل لايبزج المركز الرابع برصيد 48 نقطة من 13 انتصارا وتسعة تعادلات وسبع هزائم.

كما يسعى اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة للاقتراب خطوة جديدة من التأهل الأوروبي حينما يلاقي مضيفه اوجسبورج صاحب المركز صاحب المركز العاشر برصيد 42 نقطة غدا السبت.

كما يتطلع ماينز صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة للعودة إلى المربع الذهبي على حساب ضيفه فولفسبورج صاحب المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، غدا السبت.

وفي باقي المباريات يلتقي غدا السبت فيردر بريمن مع بوخوم وفرايبورج مع هوفنهايم ويونيون برلين مع شتوتجارت.