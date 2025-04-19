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أحمد جودة - القاهرة - قال الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، إن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن المستقبل، وذلك حينما سئل عن ارتباطه بالانتقال لتدريب ريال مدريد.

ألونسو يرفض الحديث عن التكهنات ويفضل التركيز مع ليفركوزن

وأضاف ألونسو في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لا أرغب في الحديث عن الشائعات والتكهنات، لازلنا في الموسم ولازال لدينا طموحات".

وارتبط ألونسو دائما بالانتقال لتدريب ناديه السابق ريال مدريد، لكن التكهنات بذلك الشأن زادت بعد خروج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا خاصة مع تأزم موقف المدرب الحالي للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ورغم ذلك قال ألونسو إن النتيجة لا تعني شيئا بالنسبة لفريقه خاصة وأن عقده ينتهي في عام 2026.

وفي الموسم الماضي قاد ألونسو ليفركوزن للفوز بثنائية الدوري والكأس، وفي الموسم الحالي خرج الفريق في مفاجأة كبيرة على يد أرمينيا بيلفيلد(درجة ثالثة) في بطولة الكأس، ويسعى الفريق حاليا لمواصلة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق ست نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

وقال ألونسو: "كان لدينا أسبوع كامل للتدرب مع جميع اللاعبين، لازال هناك خمس مباريات في الدوري هذا الموسم، أفضلية بايرن لازالت كما هي ونحن سنركز على مباراتنا".

وأضاف: "أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لازال لدينا أمل وسنبذل قصارى جهدنا".