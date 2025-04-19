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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن مشاهدة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا من على الأريكة بدلا من التواجد على خط التماس، يحفّز فريقه للتأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل.

جوارديولا متحفز لدفع مانشستر سيتي نحو التأهل لدوري الأبطال

وودّع سيتي المسابقة من ملحق ثمن النهائي أمام ريال مدريد الإسباني في فبراير، ليغيب عن دور الـ16 لأول مرة منذ موسم 2012-2013.

وكان ذلك أيضا أول إخفاق لجوارديولا في الوصول إلى دور الـ16 طوال مسيرته التدريبية، لكنه أبدى استمتاعه بمباريات هذا الأسبوع التي شهدت تأهل أرسنال وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي إلى نصف النهائي.

وقال جوارديولا الجمعة "كانت مباريات جيدة. إنها دافع لنا. ليس أمرا سيئا أن نقاتل من أجل التأهل إلى دوري الأبطال".

وأضاف "نأمل أن نكون هناك الموسم المقبل مع كبار أندية أوروبا وننافسهم بشكل أفضل مما فعلنا هذا الموسم".

ويجد مانشستر سيتي المتوج باللقب في المواسم الأربعة الماضية نفسه في معركة شرسة لحجز مقعد بين أول خمسة في الدوري، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس عشر تواليا.

ويحتل الفريق المركز الخامس مع تبقي ست مباريات، لكنه يتفوق بفارق نقطة واحدة فقط على كل من تشلسي وأستون فيلا.

ومع ذلك، اعترف جوارديولا بأن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، في ظل تراجع مستوى فريقه هذا الموسم مقارنة بالفريق الذي حقق أربعة ألقاب متتالية غير مسبوقة في الدوري.

قال "كان بإمكاننا أن نكون في مركز أقل بكثير في الدوري. الناس تقول إننا خامس الترتيب، لكن كان من الممكن أن نكون في المركز 11 أو 12 أو حتى 13 أو 14. لا أشك في ذلك. نعم، لم نكن جيدين، لكن الأمر لا يزال بأيدينا".