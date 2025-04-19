نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب دورتموند يأمل في عودة إيمري كان في مواجهة مونشنجلادباخ بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، في عودة قائد الفريق إيمري كان ولاعب الوسط كارني شوكوميكا لمباراة الفريق في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأحد.

مدرب دورتموند يأمل في عودة إيمري كان في مواجهة مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لقد تدرب كلاهما وأصبحا جاهزين بشكل جزئي للمباراة، لم يتدربا بقوة لكنهما تدربا مع الفريق وأتمنى عودتهما غدا".

وتعرض شوكوميكا لإصابة في الفخذ خلال مواجهة بايرن ميونخ بالدوري الألماني الاسبوع الماضي ولم يشارك أمام برشلونة في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

من جانبه يعاني إيمري كان من إصابة عضلية منذ فترة طويلة.

وفاز دورتموند على برشلونة 3/1 لكن تلك النتيجة لم تكن كافية للتأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الخسارة ذهابا صفر/4.

وقبل مواجهة مونشنجلادباخ، يحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري الألماني، بفارق ثلاث نقاط عن المقعد المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.