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أحمد جودة - القاهرة - قال دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، إن ماريو جوتزة، لاعب وسط الفريق سيغيب عن مواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يوم الأحد بسبب الإصابة.

جوتزة يغيب عن فرانكفورت في مواجهة أوجسبورج بالدوري الألماني

وعانى جوتزة من إصابة في الفخذ خلال المباراة التي خسرها الفريق صفر/1 أمام توتنهام الإنجليزي، أمس الخميس، في إياب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي وخرج بديلا في الدقيقة 17.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ماريو جوتزه لازال يخضع للفحوص، لذلك علينا الانتظار، بالتأكيد لن يكون جاهزا للمشاركة أمام أوجسبورج لكن باقي اللاعبين جاهزون".

وتسببت الهزيمة في خروج فرانكفورت من بطولة الدوري الأوروبي.

وأوضح المدرب:"لم ينم أحد منا جيدا، راسموس كريسنتسن لم ينم على الاطلاق، نحتاج لتجاوز خيبة الأمل بأسرع وقت ممكن".

ويحتاج فرانكفورت إلى تحويل تركيزه إلى الدوري الألماني حيث يرغب الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث بفارق خمس نقاط فقط عن ماينز وهو أول فريق خارج مراكز التأهل للمسابقة.

وأضاف توبمولر: "نحتاج لتوجيه تركيزنا إلى الدوري الألماني بأسرع وقت ممكن، لقد فزنا بثلاث مباريات من آخر أربع خضناها ونحتاج إلى دخول المباراة المقبلة بثقة".

وقد يعود الحارس كيفن تراب في مواجهة أوجسبورج وكان قد عاد إلى التدريبات بعد عودته من الإصابة يوم الأربعاء الماضي، لكن مواجهة توتنهام كانت مبكرة للغاية بالنسبة له.