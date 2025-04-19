نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد بطلًا للدوري القطري للمرة الـ18 في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ​السد​ بالاحتفاظ بلقب دوري نجوم قطر لكرة القدم بعد أن حقق فوزًا ساحقًا 5-0 على ضيفه الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة اليوم الجمعة.

السد بطلًا للدوري القطري للمرة الـ18 في تاريخه

وافتتح أكرم عفيف خماسية السد في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم مصطفى مشعل في الدقيقة 44 وباولو أوتافيو في الدقيقة 45+3 وموخيكا في الدقيقة 67 وكلاودينيو في الدقيقة 81.

تاريخ نادى السد القطري

وحقق السد لقب ​الدوري القطري​ للمرة 18 في تاريخه، والرابعة في آخر خمس سنوات، بعد أن رفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطتين على الدحيل ثاني الترتيب الذي فاز 1-0 على الخور متذيل الترتيب في نفس التوقيت.