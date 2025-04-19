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أحمد جودة - القاهرة - فاز بورتو على ضيفه فامليساو (2-1) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

بورتو يهزم فامليساو بالدوري البرتغالي

ورفع بورتو، رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فامليساو عند 43 نقطة في المركز السابع.

وتقدم بورتو عن طريق رودريجو مورا في الدقيقة (20)، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة (57)، وفي الدقيقة (82) سجل بيدرو فرانشيسكو الهدف الوحيد لفامليساو.

وشهدت المباراة، تعرض جونزالو بورجيس، لاعب بورتو للطرد في الدقيقة (90+4).

