نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك جيوكيريس يقود لشبونة للفوز على موريرينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، فريقه سبورتنج لشبونة للفوز على ضيفه موريرينسي (3-1) اليوم الجمعة، ضمن الجولة 30 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

هاتريك جيوكيريس يقود لشبونة للفوز على موريرينسي

سجل جيوكيريس 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق (12، 25، 52)، فيما سجل موريرينسي، هدفه الوحيد عبر سيدريك تقية في الدقيقة (57).

ورفع سبورتنج لشبونة، رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني، الذي يلعب غدًا السبت مع مضيفه فيتوريا جيماريش ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد موريرينسي عند 35 نقطة في المركز العاشر.