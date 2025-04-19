الرياضة

هاتريك جيوكيريس يقود لشبونة للفوز على موريرينسي

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هاتريك جيوكيريس يقود لشبونة للفوز على موريرينسي

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أحمد جودة - القاهرة - قاد المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، فريقه سبورتنج لشبونة للفوز على ضيفه موريرينسي (3-1) اليوم الجمعة، ضمن الجولة 30 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

هاتريك جيوكيريس يقود لشبونة للفوز على موريرينسي

سجل جيوكيريس 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق (12، 25، 52)، فيما سجل موريرينسي، هدفه الوحيد عبر سيدريك تقية في الدقيقة (57).

ورفع سبورتنج لشبونة، رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني، الذي يلعب غدًا السبت مع مضيفه فيتوريا جيماريش ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد موريرينسي عند 35 نقطة في المركز العاشر.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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