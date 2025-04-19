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أحمد جودة - القاهرة -

تغلب إسبانيول على ضيفه خيتافي (1-0)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

إسبانيول ينعش آماله الأوروبية على أكتاف خيتافي

ورفع إسبانيول رصيده إلى 38 نقطة في المركز 12، وهو يبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز 11.

وسجل إسبانيول هدفه الوحيد عن طريق ماراش كومبولا في الدقيقة 39.

وأكمل خيتافي المباراة بعشر لاعبين، وذلك بعد طرد كريستانتوس أوتشي في الدقيقة 60.