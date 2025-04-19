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أحمد جودة - القاهرة -

تأهلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا المرشحة الأولى للقب بطولة روان للتنس، إلى نصف النهائي بالفوز على الإسباني جيسيكا بوزاس.

سفيتولينا إلى نصف نهائي روان للتنس

وفازت سفيتولينا على الإسبانية المصنفة ال73 عالميا بمجموعتين من دون رد بواقع (6-3)، و(6-2).

وهذه ثاني مرة تتواجه فيها اللاعبتان وفازت الإسبانية في المواجهة الأولى في بطولة سينسيناتي ذات الألف نقطة.

واحتاجت اللاعبة الأوكرانية اليوم إلى ساعة و21 دقيقة لتحقيق الفوز.

وستواجه سفيتولينا في نصف النهائي الرومانية إيلينا روسي المصنفة ال48 عالميا.