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أحمد جودة - القاهرة -

قال الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، إنه يرغب في اللقاء بالمسؤولين في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تقديم موعد مباراة فريقه وهو الأمر الذي وصفه بالمزحة.

"أمر لا يصدق".. قرار رابطة الليجا يفجر غضب فليك

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مباراة الفريق أمام بلد الوليد تم تقديمها لتقام يوم الثالث من مايو / آيار المقبل في التاسعة مساء (السابعة بتوقيت جرينتش)، الأمر الذي يجعل الفريق على بعد 72 ساعة فقط من التحضير لمواجهة إياب دور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، وهو ما أثار غضب فليك.

ورغم تقديم موعد المباراة لتقام في ذلك الموعد بدلا من الرابع من مايو / أيار، يرى فليك أن المباراة كانت يجب تقديمها لتقام في موعد مناسب.

وفي حديثه قبل مواجهة فريقه مع سيلتا فيجو غدا السبت قال فليك: "أريد أن التقى بالشخص المسؤول عن ذلك، بالنسبة لي الأمر مزحة".

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: "أنه أمر لا يصدق، ليس لدينا وقت للراحة وأريد مناقشة ذلك لأنني لا أملك أي فكرة عن الأمر".

وتابع: "لم أمر بذلك الموقف من قبل، كل بطولة دوري تحرص على راحة الفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، خاصة في الدور قبل النهائي".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.