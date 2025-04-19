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أحمد جودة - القاهرة -

انتزع منتخب كوت ديفوار، المركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 عاما، والتي تختتم غدا السبت في المغرب، بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو (4-1) بضربات الترجيح.

كوت ديفوار ثالث أمم إفريقيا للناشئين بالفوز على بوركينا فاسو

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1)؛ حيث تقدم منتخب كاليدو دياكاتي لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة (28)، قبل أن يدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة (84) عن طريق أليمو هايدارا.

كان منتخب كوت ديفوار قد خرج من قبل نهائي بعد هزيمته أمام مالي (0-2)، فيما خسر منتخب بوركينا فاسو بضربات الترجيح (4-3) أمام المغرب بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة.