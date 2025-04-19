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أحمد جودة - القاهرة - عزز جالطة سراي صدارته لترتيب الدوري التركي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه بودروم 2/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة، والتي شهدت فوز قونيا سبور على هاتاي سبور 3/2.

جالطة سراي يُعزز صدارته للدوري التركي بثنائية في مرمى بودروم

ويتصدر جالطة سراي ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، بفارق ست نقاط عن ملاحقه فريق فناربخشة، صاحب المركز الثاني، والذي يلعب يوم الأحد مع قيصري سبور، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بودروم عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم جالطة سراي في الدقيقة 29 عن طريق لوكاس توريرا، قبل أن يضيف زميله دافينسون سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 81.