نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى أنباء سارة بشأن مبابي قبل الكلاسيكو بعد أسبوع كارثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد أيام من الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال الإنجليزي، تلقى ريال مدريد دفعة معنوية كبيرة مع ورود أنباء إيجابية بخصوص الحالة البدنية للفرنسي كيليان مبابي.

النادي الملكي ودّع البطولة الأوروبية من ربع النهائي بهزيمة ثقيلة أمام آرسنال، بمجموع 5-1 في لقائي الذهاب والإياب، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، في نتيجة وُصفت بـ "الكارثية" لجماهير الريال.

وشهدت مواجهة آرسنال إصابة كيليان مبابي، الذي مرّ بأسبوع صعب بدأ بطرده أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري، تلاه الفشل الأوروبي، وانتهى بإصابته في الكاحل، ما أثار قلق الطاقم الفني والجمهور حول إمكانية لحاقه بالكلاسيكو المقبل.

لكن إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أكدت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، الجمعة، أثبتت إصابته بالتواء طفيف في الكاحل، ولن تمنعه من التواجد في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، المقرر إقامته يوم السبت بعد المقبل على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

وبذلك، يتنفس ريال مدريد الصعداء بعد ترجيحات أولية أشارت إلى احتمال غيابه عن المواجهة المنتظرة، إذ سيغيب مبابي عن لقاء أتلتيك بلباو تنفيذًا لعقوبة الإيقاف بعد طرده، في حين يتجه الجهاز الفني لإراحته أمام خيتافي في الدوري، لضمان جاهزيته التامة للكلاسيكو.

عودة مبابي المنتظرة تمثل دفعة كبيرة للنادي في سعيه لإنقاذ موسمه المحلي، بعد تعثره الأوروبي، خاصة أن المباراة أمام الغريم التقليدي تمثل بطولة بحد ذاتها.